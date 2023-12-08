Кори Гауфф вошла в список 25 самых интригующих людей по версии People

«После победы в первом раунде над Винус Уильямс на Уимблдоне в 2019 году, когда ей было 15 лет, вопрос заключался в том, не заработает ли она свой первый трофей Большого шлема, а когда это произойдёт. Это случилось, когда бывшая первая ракетка мира среди юниоров доминировала на Открытом чемпионате США 2023 года, что сделало её самой молодой чемпионкой Америки со времен Серены Уильямс в 1999 году», — пишет People в статье о теннисистке.