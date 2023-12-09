Легендарной теннисистке диагностировали рецидив рака

«Я хочу сообщить всем вам обновленную информацию. Мой рак вернулся. Я уже никогда не хотела слышать об этом диагнозе, но мне снова повезло, что он был обнаружен рано», — сказала Эверт.

Эверт родилась 21 декабря 1954 года. К 1969 году она стала первой ракеткой США среди девочек до 14 лет. В 1970 году она выиграла национальный турнир для подростков до 16 лет. Она является 18-кратной победительницей турниров «Большого шлема». Эверт была Президентом Женской теннисной ассоциации (WTA) в 1975—1976 и 1983—1991 годах. В 1995 году она была единодушно избрана в Международный зал теннисной славы. В 2005 году журнал «Tennis Magazine» Эверт стала четвертой в списке 40 величайших спортсменов.