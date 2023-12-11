Турсунов, ответил, сможет ли Рафаэль Надаль выиграть «Большой шлем»

«На мой взгляд, нет. В тур он вернется – это понятно. Вопрос, вернется ли он на топовые позиции? В этом я очень сильно сомневаюсь.



Я просто не вижу как. Только если ему пропеллеры поставили.



Его игра идет на износ. Он мог бы играть намного активнее, и мы даже с Карлосом (Моей, тренером Надаля) на эту тему общались. Но он предпочитает более изнурительный стиль игры.



И мне кажется, что с таким стилем ему будет тяжело обыграть Карлоса [Алькараса] или Новака [Джоковича]».