Свентек обошла Соболенко, Рыбакину и Гауфф в борьбе за звание «Игрок 2023 года»

В прошедшем сезоне Свёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе второй год подряд выиграла «Ролан Гаррос», а также стала победительницей Итогового турнира WTA. Что касается призовых, то в 2023 году Ига стала лучшей в WTA-туре по заработкам на турнирах — в её активе $ 9,86 млн.