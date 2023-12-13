Кирьос выступил против равных призовых на ТБШ

Финалист Уимблдона-2022 28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос высказался против равенства призовых у женщин и мужчин на турнирах «Большого шлема». Спортсмен подчеркнул, что существует очевидное несоответствие в продолжительности матчей на этих соревнованиях, учитывая, что женщины играют матчи до трёх сетов, а мужчины — до пяти.