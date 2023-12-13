Леандер Паес будет введен в Международный зал теннисной славы

«Для меня было настоящей честью выступать за свою страну на протяжении трёх десятилетий в спорте, который предоставил мне. Это признание – поистине высшая награда для каждого теннисиста. Включение в Международный зал теннисной славы принадлежит не только мне, но и миллиарду моих соотечественников. Это достижение будет служить примером для молодых людей в Азии и во всём мире», – приводит комментарий Паеса официальный сайт ATP.