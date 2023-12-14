Джокович признан чемпионом мира ITF в 2023 году

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович был признан чемпионом мира ITF в 2023 году. Джокович получил это звание в восьмой раз в карьере — рекорд среди мужчин.

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Напомним, в прошедшем сезоне Джокович выиграл три турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии, Ролан Гаррос и US Open, а также одержал победу на Итоговом турнире. Новак закончил сезон первой ракеткой мира. Джокович также дошёл до финала Уимблдона, где проиграл второй ракетке мира Карлосу Алькарасу.