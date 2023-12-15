Теннисистка Халеп прекратила сотрудничество с тренером Муратоглу

«Мне бы хотелось, чтобы Муратоглу высказался немного раньше. Мы уже какое-то время не сотрудничаем. Я всегда доверяла своим тренерам, но теперь моё доверие подорвано. Не знаю, что будет дальше, и смогу ли я снова доверять кому-то», — приводит слова Халеп Euronews Romania.