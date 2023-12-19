Грачева рассказала, как получала гражданство Франции

«В 2019-м, когда я пробыла во Франции уже несколько лет, меня тренер спросил: «Ты играла Кубок Федерации?» Я говорю: «Нет».



«А ты хотела бы потенциально жить во Франции, играть за Францию?» Я говорю: «Ну ладно». У меня шок, мне из воздуха задают вопрос и просят ответить. Но я думаю: «Ладно, почему нет?»



Мне сразу сделали карту, чтобы у меня были права, как у гражданки Франции. Слава богу, были знакомы и мне подвернулся хороший агент, который знал адвоката, который делал эти штуки футболистам из Бразилии. Короче, многое сошлось.



И уже летом 2023-го мне говорят: «Варя, ты получила паспорт». Я такая: «Что?» Я до сих пор в шоке».