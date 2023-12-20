Теннисный центр около стадиона "Спартак" сможет принимать соревнования мирового уровня

Покрытие теннисных кортов в специализированном центре у стадиона "Спартак" было аттестовано Международной федерацией тенниса (ITF), поэтому в этом месте можно будет проводить любые турниры. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, в теннисном центре, площадь которого составляет 8,5 тысячи квадратных метров, есть 6 теннисных кортов, зал для настольного тенниса (8 игральных столов и 2 зала для сквоша), буфет, медкабинет и помещение для массажа. Также он уточнил, что в здании установлено новейшее оборудование для тренировок. Теннисный центр является частью инфраструктуры, расположенной на месте бывшего Тушинского аэрополя, который возводится с помощью средств инвестора. Рядом также строят жилой комплекс "Клубный город на реке Primavera". При этом там же появились и социальные объекты: открылись детский сад на 220 мест и школа с расширенной IT и спортивной инфраструктурой на 1 100 человек. Ранее Собянин осмотрел заключительные работы в спорткомплексе "Ника" в Текстильщиках. Трехэтажное здание на Волжском бульваре откроется в следующем году. В сутки комплекс готов принять 1,4 тысячи посетителей, заниматься там спортом могут как любители, так и профессионалы.