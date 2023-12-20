Надаль уступил Гаске в тренировочном матче

Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил в двух из трёх сетов в тренировочном матче с французом Ришаром Гаске, сообщает Tennis Infinity.

© Чемпионат.com

Стоит отметить, что на предыдущих сборах испанец в формате тренировке оказался сильнее другого французского игрока — Артюра Фиса.

Напомним, 37-летний Надаль серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.