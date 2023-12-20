Бывший тренер Федерера вошел в команду Хольгера Руне

Северин Люти, тренер завершившего карьеру 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, присоединился к команде восьмой ракетки мира, 20-летнего датского теннисиста Хольгера Руне.

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Отметим, что ранее появилось подтверждение того, что Руне продолжит работу с шестикратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира немецким теннисистом Борисом Беккером в 2024 году. То есть в команде Хольгера будет сразу два сильных специалиста.