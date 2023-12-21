Рыбакина заработала на полмиллиона долларов больше, чем дочь миллиардера

Елена со своей деловой хваткой превзошла в сезоне-2023 Джессику Пегулу, которая не извлекает должную выгоду из крупного рынка США.

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В начале декабря портал Sportico опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2023 году. Среди теннисисток лучшими стали следующие девушки.

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1. Кори Гауфф (США, 19 лет) – $ 22,7 млн ($ 6,7 млн призовых).

2. Ига Свёнтек (Польша, 22 года) – $ 21,9 млн ($ 9,9 млн призовых).

3. Эмма Радукану (Великобритания, 21 год) – $ 16,2 млн ($ 238 тыс. призовых).

4. Наоми Осака (Япония, 26 лет) – $ 15 млн (0 призовых).

5. Арина Соболенко (Беларусь, 25 лет) – $ 12,2 млн ($ 8,2 млн призовых).

6. Елена Рыбакина (Казахстан, 24 года) – $ 9,5 млн ($ 6 млн призовых).

7. Джессика Пегула (США, 29 лет) – $ 9 млн ($ 6 млн призовых).

Первая пятёрка выглядит вполне ожидаемо. Гауфф, Свёнтек и Соболенко в сезоне-2023 выигрывали турниры «Большого шлема», они входят в топ-3 рейтинга WTA. Присутствие Радукану и Осаки объясняется их особой историей. Эмма и Наоми могут вообще ничего не показывать на корте, но всё равно получат много денег от спонсорских сделок, поскольку являются символами мультикультурализма в спорте благодаря своему происхождению.

Куда более примечательными являются финансовые результаты топ-теннисисток, не выигрывавших ТБШ в сезоне-2023. Четвёртая ракетка мира Рыбакина обошла №5 мирового рейтинга Пегулу, хотя, казалось бы, для этого нет весомых предпосылок. Елена – уроженка Москвы, которая представляет Казахстан. Джессика – дочь миллиардера-нефтяника Терри Пегулы. Она живёт на крупном рынке США и значительную часть года была первой ракеткой своей страны, пока Гауфф не выиграла US Open в сентябре. Тем не менее Рыбакина опередила Пегулу на $ 0,5 млн ($ 9,5 млн против $ 9 млн), причём за счёт заработка вне корта.

Елена и Джессика заработали одинаковую сумму в качестве призовых на теннисных турнирах (по $ 6 млн у каждой). Спортсменки действительно провели очень ровный сезон. В первой половине года Пегула была выше в рейтинге, поскольку Рыбакиной не засчитывались очки за Уимблдон-2022, где она стала чемпионкой. Во второй половине сезона между представительницей Казахстана и американкой развернулась интересная борьба. Сначала они шли впритык на третьем-четвёртом местах рейтинга и менялись местами. После US Open Елена и Джессика откатились на четвёртую-пятую позиции, пропустив вперёд Гауфф. Между ними снова наблюдалась рокировка. Под конец года Рыбакина всё-таки оказалась чуть выше Пегулы в рейтинге.

В целом Елена и Джессика могут быть довольны своим сезоном, несмотря на отсутствие «Шлемов». Рыбакина вышла в финал Australian Open и четвертьфинал Уимблдона, выиграла «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Риме. Пегула взяла «тысячник» в Монреале, пробилась в финал Итогового турнира в Канкуне, стала №1 парного рейтинга WTA в сентябре. На ТБШ в одиночном разряде дважды добиралась до четвертьфинала – на Australian Open и Уимблдоне, но эту стадию так и не преодолела. В сухом остатке Рыбакина и Пегула наработали на одинаковые призовые. По личным встречам тоже наблюдается равенство. Елена обыграла Джессику в полуфинале «Мастерса» в Майами, американка взяла реванш на Итоговом в Канкуне.

Как же получилось так, что Рыбакина обошла Пегулу по заработку вне корта? В этом году Елена перешла от спортивной экипировки adidas к Yonex. Условия контракта не разглашаются, но очевидно, что набирающий обороты японский Yonex платит москвичке больше раскрученного немецкого adidas. Рыбакина стала лицом компании. Ранее этот бренд просто делал для неё ракетки, но, начиная с «Ролан Гаррос», Yonex полностью экипирует Елену, включая спортивную одежду.

Кроме того, Рыбакина сотрудничает с крупными корпорациями Red Bull и Bank RBK. Нашивка Red Bull начала появляться на её форме с того же «Ролан Гаррос» — 2023. К тому же японцы разрешили Елене размещать на одежде лого всех её спонсоров, в отличие от adidas. Это отчётливо можно было заметить на Уимблдоне.

Yonex решили сделать большую ставку на 24-летнюю Рыбакину в рамках стратегии по увеличению популярности своего бренда. В японской компании убедились, что молодая теннисистка продолжает прогрессировать на корте, а её фан-база стабильно и довольно быстро растёт. Рыбакина наверняка посчитала, что в связи с недавними успехами и заметным ростом популярности после триумфа на Уимблдоне-2022 заслуживает более солидного контракта. Поэтому решила прекратить сотрудничество с adidas, подписав контракт с Yonex.

29-летняя Пегула свои $ 3 млн вне корта заработала за счёт сотрудничества с adidas и Ready Nutrition. Американка также руководит компанией Ready 24 — это компания, производящая товары по уходу за кожей. Интересно, что Джессика также пользуется ракетками Yonex, как и Рыбакина. Однако коллегами-партнёршами adidas они больше не являются. Немецкий бренд наверняка не засыпает Джессику большим количеством денег. Среди звёзд WTA-тура с adidas также сотрудничают Мария Саккари и Дарья Касаткина. То есть Пегула является «одной из многих», а не лицом компании.

Большой проблемой Пегулы является довольно низкая популярность, которая не позволяет ей в полной мере воспользоваться преимуществом крупного рынка США. У Джессики всего 173 тыс. подписчиков в главной соцсети. Аудитория не пришла к ней, даже с учётом продолжительного периода пребывания в качества первой ракетки страны. Пегула – сильная теннисистка, но ей крайне не хватает успехов на турнирах «Большого шлема». Она никак не может преодолеть четвертьфинальный барьер на мэйджорах, поэтому не извлекает практически никаких выгод из громадного рынка США, чего не скажешь о её соотечественнице Кори Гауфф.

19-летняя Гауфф выиграла US Open. У неё и раньше было немало выгодных спонсорских контрактов, а после триумфа их стало на порядок больше. Как итог: заработок $ 16 млн за год вне корта. Кроме того, Кори нарастила свою аудиторию. На неё стали подписываться сотни тысяч человек. Сейчас в самой крупной соцсети за ней следят 1,6 млн человек – почти в 10 раз больше, чем у Пегулы.

У Елены Рыбакиной 466 тыс. подписчиков в главной соцсети, что тоже заметно превосходит показатель Джессики Пегулы. Рыбакиной очень помогает статус чемпионки Уимблдона. Даже один титул ТБШ на порядок лучше многочисленных попаданий в полуфиналы или четвертьфиналы, кубки «Мастерсов», Итоговых или других не столь престижных соревнований. Нельзя не отметить и деловую хватку Елены. Решение бросить adidas и уйти к Yonex – смелое и в то же время прагматичное.