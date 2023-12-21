Ига Свентек — самая высокооплачиваемая спортсменка 2023 года по версии Forbes

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам 2023 года. Его возглавила 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек.

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Годовой доход первой ракетки мира, по оценкам издания, составил $ 23,9 млн, из них 9,9 млн — призовые. У Свёнтек есть контракты с Rolex, Visa, Infosys, Tecnifibre и Porsche.

Вторую строчку заняла 20-летняя фристайлистка Эйлин Гу. Двукратная олимпийская чемпионка, представляющая Китай, заработала в нынешнем году $ 22,1 млн, при этом за выступление на соревнованиях она получила всего 100 тысяч. Среди спонсоров Гу — Red Bull, Tiffany, Louis Vuitton, Victoria’s Secret.

На третьем месте расположилась американка Кори Гауфф. Её годовой доход оценили в $ 21,7 млн. Рекламные контракты с New Balance, Head, Bose, Barilla, UPS и другими компаниями принесли Гауфф $ 15 млн. Оставшиеся $ 6,7 млн – призовые.

В топ-10 рейтинга Forbes вошли сразу девять теннисисток.

1. Ига Свёнтек (Польша, 22 года) – $ 23,9 млн ($ 9,9 млн призовых).

2. (сноуборд) Эйлин Гу (Китай, 20 лет) – $ 22,1 млн ($ 100 тыс. призовых)

3. Кори Гауфф (США, 19 лет) – $ 21,7 млн ($ 6,7 млн призовых).

4. Эмма Радукану (Великобритания, 21 год) – $ 15,2 ($ 200 тыс. призовых).

5. Наоми Осака (Япония, 26 лет) – $ 15 млн (0 призовых).

6. Арина Соболенко (Беларусь, 25 лет) – $ 14,7 ($ 8,2 млн призовых).

7. Джессика Пегула (США, 29 лет) – $ 12,5 млн ($ 6 млн призовых).

8. Винус Уильямс (США, 43 года) – $ 12,2 млн ($ 200 тыс. призовых)

9. Елена Рыбакина (Казахстан, 24 года) – $ 9,5 ($ 5,5 млн призовых).

10. Лейла Фернандес (Канада, 21 год) – $ 8,8 ($ 1,8 млн призовых).