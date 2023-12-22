Корнеева, Рахимова, Тимофеева и Гахов сыграют в квалификации Australian Open

Организаторы Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — 2024 опубликовали список спортсменов, которые примут участие в квалификационном раунде турнира. Помимо победителей турниров «Большого шлема» Доминика Тима (Австрия) и Эммы Радукану (Великобритания) за выход в основу соревнований поборются российские теннисисты.

В женской сетке квалификации как первая сеяная идёт 99-я ракетка мира Камилла Рахимова, которая сохраняет шансы попасть в основную сетку и напрямую, если кто-либо из спортсменок основы снимется с турнира. Также на квалификацию заявлены Эрика Андреева (112), Мария Тимофеева (141), Валерия Савиных (144), Анастасия Тихонова (158), действующая чемпионка юниорского AO-2023 Алина Корнеева (175), Полина Кудерметова (183), Екатерина Макарова (186), Анастасия Захарова (192) и Дарья Астахова (203).