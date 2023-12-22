Корнеева, Рахимова, Тимофеева и Гахов сыграют в квалификации Australian Open — 2024

Организаторы Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — 2024 опубликовали список спортсменов, которые примут участие в квалификационном раунде турнира. Помимо победителей турниров «Большого шлема» Доминика Тима (Австрия) и Эммы Радукану (Великобритания) за выход в основу соревнований поборются российские теннисисты.

Корнеева, Рахимова, Тимофеева и Гахов сыграют в квалификации Australian Open
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В женской сетке квалификации как первая сеяная идёт 99-я ракетка мира Камилла Рахимова, которая сохраняет шансы попасть в основную сетку и напрямую, если кто-либо из спортсменок основы снимется с турнира. Также на квалификацию заявлены Эрика Андреева (112), Мария Тимофеева (141), Валерия Савиных (144), Анастасия Тихонова (158), действующая чемпионка юниорского AO-2023 Алина Корнеева (175), Полина Кудерметова (183), Екатерина Макарова (186), Анастасия Захарова (192) и Дарья Астахова (203).

В мужской квалификации сыграет только один российский теннисист — 180-я ракетка мира Иван Гахов.

Квалификационные раунды Australian Open стартуют 8 января 2024 года, участники основной сетки турнира будут определены 11 января.

Теннис
Эрика Андреева
Полина Кудерметова
Алина Корнеева
Эмма Радукану
Иван Гахов
Камилла Рахимова
Валерия Савиных
Доминик Тим
Анастасия Захарова
Мария Тимофеева
Екатерина Макарова
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