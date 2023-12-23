Свентек высказалась о завершении карьеры Барти

Я всегда считала, что спортсмены уходят на пенсию в 32 года, когда тело уже не справляется.



А Барти, по моему мнению, тогда демонстрировала лучший теннис в мире. Я не могла понять, почему она так поступила. Я не знала, была ли она несчастна или что-то в этом роде.



У нас, игроков, есть свои представления о том, какой должна быть карьера спортсмена. Но когда я увидела Эш, я подумала: «Вау, это можно сделать совершенно по-другому». Находясь в этом вечном путешествии, стремясь к совершенству, ты можешь сказать: «Всё, хватит». Только ты управляешь своей жизнью, никто кроме тебя», приводит слова Свёнтек Tennis Majors.