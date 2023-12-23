Даниил Медведев проиграл Фритцу в матче выставочного турнира в ОАЭ

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от американца Тэйлора Фритца на выставочном турнире World Tennis League в Абу Даби (ОАЭ).

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Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу Фритца, по регламенту турнира матчи проводятся в формате одного сета.

Ранее россиянка Мирра Андреева и американка София Кенин в парной встрече победили интернациональный дуэт Вера Звонарева/Сорана Кырстя (Россия/Румыния) — 6:4. Медведев и его соотечественник Андрей Рублев выиграли у Фрица и представителя Индии Сумита Нагала — 6:4. Кенин одержала победу над Кырстей в одиночном матче — 6:4.

Медведев, Рублев, Андреева и Кенин выступают за команду «Орлы», Кырстя, Фритц, Нагал и Звонарева представляют команду «Соколы». Звонарева в субботу заменила в составе «Соколов» представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

В турнире участвуют еще две команды, после трех проведенных матчей у «Орлов» и «Соколов» по 75 очков. Две лучшие команды по итогам группового турнира выйдут в финал.