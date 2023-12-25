Хенмэн высказался о возвращении Надаля после долгого перерыва

«Однако, если он сможет обойтись без травм и сыграть на турнирах в начале года, я чувствую, что его возвращение действительно начнётся, как только он выйдет на грунтовые корты, и у нас будет возможность увидеть, в каком состоянии он сейчас находится», — добавил британец.