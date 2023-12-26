Медведев стал теннисистом года в России, Звонарева – теннисисткой года
В Москве прошла церемония вручения премии «Русский кубок», на которой отметили результаты российских игроков в сезоне-2023.
Даниил Медведев был признан лучшим теннисистом года.
Другие номинации:
- Теннисистка года: Вера Звонарева;
- Прогресс года: Андрей Рублев;
- Возвращение года: Анастасия Павлюченкова;
- Юниор года: Ярослав Демин;
- Юниорка года: Мирра Андреева.
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Медведев стал теннисистом года в России, Звонарева – теннисисткой года