Медведев стал теннисистом года в России, Звонарева – теннисисткой года

В Москве прошла церемония вручения премии «Русский кубок», на которой отметили результаты российских игроков в сезоне-2023.

В Москве прошла церемония вручения премии «Русский кубок»
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Даниил Медведев был признан лучшим теннисистом года.

Другие номинации:

  • Теннисистка года: Вера Звонарева;
  • Прогресс года: Андрей Рублев;
  • Возвращение года: Анастасия Павлюченкова;
  • Юниор года: Ярослав Демин;
  • Юниорка года: Мирра Андреева.
Теннис
Ярослав Демин
Вера Звонарева
Даниил Медведев
Андрей Рублев
Анастасия Павлюченкова