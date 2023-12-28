Олимпийская чемпионка Веснина объявила о возобновлении карьеры после рождения ребёнка

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина объявила о возобновлении игровой карьеры на своей странице в соцсетях.

«Привет, 2024-й, готов к моему возвращению? Сделаем же это. Увидимся на кортах в следующем году», – говорится в сообщении 37-летней теннисистки.

Напомним, Веснина брала паузу в карьере в связи с рождением дочери Елизаветы в ноябре 2018 года, но вернулась ради выступления на Играх в Токио. В мае 2023 года Веснина родила второго ребёнка. Девочку назвали Анной.

Коллеги по спорту поздравили Веснину с этим знаменательным событием.