Олимпийская чемпионка 2016 года теннисистка Веснина возобновит карьеру в 2024 году

ТАСС, 28 декабря. Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина возобновит выступления на турнирах в 2024 году. Об этом российская теннисистка сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Привет, 2024 год, ты готов к моему возвращению? Давайте сделаем это. Ребята, увидимся на корте в следующем году", - написала Веснина, которая свой последний матч провела летом 2021 года.