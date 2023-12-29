Российский теннисист рассказал, как ракеткой разбил себе голову

«Многие не знают, что с самого начала я очень нервничал. Не знаю почему, но в тот день я как будто сошел с ума.



Я немного переусердствовал, ударив ракеткой по голове, но потом успокоился и выиграл семь очков подряд. Когда я увидел кровь, то стал вести себя поспокойнее. Этот момент перевернул ход матча, мой менталитет изменился в тот момент», — сказал Южный.