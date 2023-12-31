Ефремова обыграла Жабраилову и вышла в финал ITF

14-летняя экс-россиянка Ксения Ефремова обыграла российскую теннисистку Милану Жабраилову, которая занимает 737 строчку рейтинга WTA, со счетом 6:4, 6:0 и вышла в финал 15-тысячника ITF в Монастире (Тунис).

Напомним, что Ефремова с сентября выступает за сборную Франции. С детства она тренируется в академии Патрика Муратоглу. В ее карьере это уже второй взрослый турнир. В ноябре она дошла до четвертьфинала во втором круге турнира ITF в Монастире, обыграв китаянку Иди Янь.