Андреева обыграла Шнайдер и вышла во второй круг турнира в Брисбене

В матче первом круге россиянка со счётом 6:2, 6:3 обыграл 93-ю ракетку мира, тоже представительницу России Диану Шнайдер. Встреча теннисистов продлилась 1 час 15 минут. Андреева совершила три эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала три брейк-поинта из восьми. На счету 19-летней Шнайдер один эйс и одна двойная ошибка, а также она не реализовала ни одного брейк-поинта.