Надаль провел первый матч после травмы

. Испанцы Рафаэль Надаль и Марк Лопес уступили австралийцам Марку Пёрселлу и Джордану Томпсону в матче парного разряда в первом круге на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене.

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Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу австралийского дуэта. В следующем круге соперниками австралийцев станут хорват Никола Мектич и монегаск Уго Нис.

2 января 2024 года Надаль проведет матч в одиночном разряде. Его соперником станет победитель Открытого чемпионата США 2020 года австриец Доминик Тим.

Надаль провел первый матч с января 2023 года. Тогда он уступил американцу Маккензи Макдональду во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Всего в 2023 году испанец провел четыре матча и одержал в них одну победу. 18 мая Надаль на специальной пресс-конференции заявил, что из-за травмы не сможет играть несколько месяцев и что 2024 год может стать последним в его профессиональной карьере. В результате он пропустил весь остаток сезона-2023.

Надалю 37 лет, на данный момент он занимает 672-е место в мировом рейтинге. На его счету 92 титула под эгидой ATP, в том числе 22 - на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула). Испанец 209 недель возглавлял мировой рейтинг. Он является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году Надаль победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Лопесом - в парном. В составе национальной сборной Надаль стал четырехкратным обладателем Кубка Дэвиса