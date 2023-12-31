Потапова и Сизикова в паре обыграли австралиек и вышли в 1/8 финала Брисбена

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова обыграли в парном разряде на турнире в Брисбене (Австралия) Талью Гибсон и Присциллу Хон со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Обе австралийки Хон и Гибсон были приглашены на соревнования организаторами.

Встреча продлилась 1 час 35 минут. В ходе упорной борьбы россиянки не допустили ни одной двойной ошибки. У обеих пар было по два выигранных гейма подряд и по два эйса за весь матч. А вот по брейк-поинтам австралийки обошли россиянок, реализовав два из трёх брейк-поинтов. В то время как Потапова с Сизиковой сделали это только два раза из 10.