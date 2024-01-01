Анисимова — о победе над Павлюченковой: до последнего не знала, выйду ли на корт

«Утром я проснулась от ужасного мышечного спазма в плече и не знала, смогу ли вообще играть. Я была расстроена, потому что очень хотела сыграть для себя, принять участие в турнире, который предоставил мне возможность выступить здесь. До последнего момента я не была уверена, смогу ли выйти на корт», — приводит слова Анисимовой телеграм-канал Ukrainian Tennis.