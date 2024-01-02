Рафаэль Надаль выиграл первый матч в одиночном разряде после травмы
Испанец Рафаэль Надаль, 22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", провел первый официальный матч в одиночном разряде после травмы.
На соревнованиях в австралийском Брисбене Надаль обыграл австрийца Доминика Тима в двух сетах - 7:5, 6:1. Теннисисты провели на корте полтора часа. Следующим соперником Рафы станет либо россиянин Аслан Карацев, либо австралиец Джейсон Кублер.
Ранее Надаль перенес артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Последний раз Рафа выходил на корт в январе прошлого года на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне.