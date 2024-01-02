Надаль выиграл первый матч в одиночном разряде после травмы

Испанец Рафаэль Надаль, 22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", провел первый официальный матч в одиночном разряде после травмы.

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На соревнованиях в австралийском Брисбене Надаль обыграл австрийца Доминика Тима в двух сетах - 7:5, 6:1. Теннисисты провели на корте полтора часа. Следующим соперником Рафы станет либо россиянин Аслан Карацев, либо австралиец Джейсон Кублер.