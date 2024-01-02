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Карацев покинул теннисный центр в Брисбене на инвалидной коляске

Российский теннисист Аслан Карацев не смог самостоятельно покинуть теннисный корт после матча с австралийцем Джэйсоном Каблером.

Карацев покинул теннисный центр в Брисбене на инвалидной коляске
© РИА Новости

Напомним, в третьем сете поединка первого круга турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) Карацев упал, повредив колено и не смог подняться. Теннисист покинул теннисный центр на инвалидной коляске с большим мешком льда на колене, а Каблер автоматически прошёл во второй круг соревнований.

Во втором круге турнира австралиец встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, вернувшимся в тур после травмы и обыгравшим в первом круге австрийского теннисиста Доминика Тима.

Теннис
Аслан Карацев
Доминик Тим
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