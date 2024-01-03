Потапова вышла в третий круг турнира WTA-500 в Брисбене

В матче второго круга россиянка со счётом 6:4, 3:6, 6:4 обыграла 209-ю ракетку мира австралийку Дарью Савилл. Встреча теннисисток продолжалась 2 часа 48 минут. Потапова сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17. На счету Савилл один эйс и 11 двойных ошибок, а также она реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.