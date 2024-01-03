Сафиуллин вырвал победу у Попырина в матче второго круга турнира в Брисбене

В матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) 39-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным (40-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:7 (9:11), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу российского спортсмена.

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Продолжительность матча составила 2 часа 55 минут. Сафиуллин 23 раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Попырина 13 эйсов, шесть двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 14.