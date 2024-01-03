Андреева разгромила Самсонову и вышла в третий круг турнира в Брисбене

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) 58-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову (15-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Андреевой.

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Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. Андреева в этой встрече дважды подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Самсоновой четыре эйса и семь двойных ошибок.