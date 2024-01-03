Свентек одержала 100-ю победу в статусе первой ракетки мира

Победительница четырёх турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, польская теннисистка Ига Свёнтек , занимающая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) одержала 100-ю победу в качестве первой ракетки мира.

Юбилейная победа была одержана в четвертьфинальном матче командного турнира United Cup, проходящего с 29 декабря 2023 по 7 января 2024 года в Австралии, против китаянки Чжэн Циньвэнь (14-е место в рейтинге WTA). В матче, продолжавшемся 1 час 34 минуты польская теннисистка обыграла соперницу со счётом 6:2, 6:3.