Стефанос Циципас ответил, беспокоит ли его сейчас травма спины

«Я вылечился. Для меня дела идут хорошо. Несколько недель назад сомневался, буду ли готов, но сейчас я вполне уверен, что двигаюсь в правильном направлении, что хорошо.



Этот отрезок сезона для меня очень много значит, и я очень хочу быть как можно более здоровым. У меня было несколько взлётов и падений. Это нормально для любого профессионального спортсмена, но важно сохранять позитивный настрой и не позволять себе утонуть во всем этом.



Я делал всё правильно, использовал правильную тактику, чтобы вернуться в форму, и прикладываю максимум усилий каждый день», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.