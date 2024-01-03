Карлос Мойя: уровень Надаля оказался даже выше, чем мы ожидали

«Я очень доволен его игрой, особенно если учесть все обстоятельства. Я не мог ждать от него большего, чем он показал в матче против Доминика Тима. Конечно, всегда есть детали, над которыми нужно поработать, но со временем всё встанет на свои места. Его уровень оказался даже выше, чем мы ожидали. Теперь надо прогрессировать матч за матчем.



Думаю, мы увидим его лучшую версию весной, примерно в марте или апреле. Ему понадобится около десяти матчей, чтобы обрести уверенность, войти в ритм. Я знаю, что ему по силам вернуться на свой лучший уровень. От Рафы можно ожидать чего угодно, это ведь Рафа.



План в том, чтобы на 100% подготовиться к «Ролан Гаррос». Может, это произойдёт и раньше, может быть, на этой неделе (смеётся). С Рафой никогда не знаешь. Он всегда черпает свою магию бог знает где, поэтому он Рафа», – приводит слова Мойи портал Tennis 365.