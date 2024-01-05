Украинка Свитолина вышла в полуфинал турнира в Окленде
Украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая 25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) стала полуфиналисткой турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).
В четвертьфинальном матче турнира украинская спортсменка встречалась с чешской теннисисткой Мари Боузковой, занимающей 36-е место в рейтинге WTA. Игра, продолжавшаяся 1 час 5 минут, завершилась победой Свитолиной со счётом 6:0, 6:3.
Соперницей Элины Свитолиной по полуфиналу турнира в Окленде с призовым фондом $ 267 082 станет китайская теннисистка Сиюй Ван.
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