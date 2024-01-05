Свитолина вышла в полуфинал турнира в Окленде

Украинская теннисистка Элина Свитолина , занимающая 25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) стала полуфиналисткой турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).

В четвертьфинальном матче турнира украинская спортсменка встречалась с чешской теннисисткой Мари Боузковой, занимающей 36-е место в рейтинге WTA. Игра, продолжавшаяся 1 час 5 минут, завершилась победой Свитолиной со счётом 6:0, 6:3.