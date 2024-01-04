Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге, где сыграет с Артюром Фисом

Пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв, сеяный под первым номером на турнире ATP-250 в Гонконге, вышел в четвертьфинал соревнований. Соперником россиянина по второму кругу был британец Лиам Броэди (108-я ракетка мира). Матч, продолжавшийся 1 час 51 минуту, завершился победой Рублёва со счётом 6:4, 7:6 (10:8).

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Соперником Андрея Рублёва в четвертьфинале станет 19-летний французский теннисист Артюр Фис, занимающий 36-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Во втором круге Фис обыграл швейцарца Марка-Андреа Хюслера (194-е место в рейтинге ATP) со счётом 7:5, 7:5.