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Сборная Германии стала вторым финалистом United Cup

Представители Германии победили команду Австралии в полуфинальном матче на United Cup. Призовой фонд турнира составляет $ 10 млн.

Сборная Германии стала вторым финалистом United Cup
© Чемпионат.com

Немцы одержали победу со счётом 2:1. В первой встрече Анжелика Кербер одержала волевую победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (9:7). Во второй встрече австралиец Алекс де Минор переиграл Александра Зверева (5:7, 6:3, 6:4). В миксте представители Германии Лаура Зигемунд и Александр Зверев оказались сильнее Мэттью Эбдена и Сторм Хантер со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 15:13.

United Cup проходит с 29 декабря по 7 января. Победителем первого турнира в 2023 году стала сборная США. Сборная России не приглашена для участия в турнире.

Ранее первым финалистом турнира стала сборная Польши.

Теннис
Мэттью Эбден
Айла Томлянович
Анжелика Кербер
Лаура Зигемунд
Александр Зверев
СБОРНАЯ РОССИИ
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