Сборная Германии стала вторым финалистом United Cup

Немцы одержали победу со счётом 2:1. В первой встрече Анжелика Кербер одержала волевую победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (9:7). Во второй встрече австралиец Алекс де Минор переиграл Александра Зверева (5:7, 6:3, 6:4). В миксте представители Германии Лаура Зигемунд и Александр Зверев оказались сильнее Мэттью Эбдена и Сторм Хантер со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 15:13.