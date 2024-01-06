Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP-250 в Гонконге

Российский теннисист Андрей Рублёв (пятая ракетка мира) вышел в финал турнира ATP-250 в Гонконге. Соперником россиянина в полуфинале был китайский теннисист Цзюнчэн Шан (183-й рейтинг ATP).

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Матч за выход в финал, длившийся 2 часа 9 минут, завершился победой россиянина со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Рублёв десять раз подал навылет, китайский теннисист сделал 4 эйса. Шан допустил три двойные ошибки, в то время как Рублёв не сделал ни одной.