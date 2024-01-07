Рафаэль Надаль отказался от участия в Australian Open

"Привет всем, во время моего последнего матча в Брисбене у меня возникла небольшая проблема с мышцей, которая, как вы знаете, заставила меня волноваться, - написал Надаль. - Как только я добрался до Мельбурна, у меня была возможность сделать МРТ, мне диагностировали микроразрыв мышцы, но не в той части, где была травма, и это хорошая новость. На данный момент я не готов выступать на максимальном уровне подготовки в пятисетовых матчах. Я лечу обратно в Испанию, чтобы встретиться с врачом, пройти курс лечения и отдохнуть".