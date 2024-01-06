Мирру Андрееву и пять других россиян включили в международный пул допинг-тестирования

Отмечается, что количество российских теннисистов, состоящих в международном пуле допинг-тестирования увеличилось с 17 до 22 человек. В новый пул также были добавлены Элина Аванесян (74-я ракетка мира), Анастасия Павлюченкова (60), Диана Шнайдер (97), Вера Звонарёва (274) и Александр Шевченко (48-й номер рейтинга ATP). При этом Екатерина Глазкова выбыла из этого списка.