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Мирру Андрееву и пять других россиян включили в международный пул допинг-тестирования

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вошла в новый пул допинг-тестирования Международной федерации тенниса (ITF), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ITF.

Мирру Андрееву и пять других россиян включили в международный пул допинг-тестирования
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Отмечается, что количество российских теннисистов, состоящих в международном пуле допинг-тестирования увеличилось с 17 до 22 человек. В новый пул также были добавлены Элина Аванесян (74-я ракетка мира), Анастасия Павлюченкова (60), Диана Шнайдер (97), Вера Звонарёва (274) и Александр Шевченко (48-й номер рейтинга ATP). При этом Екатерина Глазкова выбыла из этого списка.

Под контролем ITF продолжают оставаться Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Екатерина Александрова, Аслан Карацев, Дарья Касаткина, Елизавета Коклина, Карен Хачанов, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Павел Котов, Камилла Рахимова, Роман Сафиуллин и Арина Вараксина.

Теннис
Элина Аванесян
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
Павел Котов
Анна Блинкова
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Роман Сафиуллин
Вера Звонарева
Аслан Карацев
Анастасия Потапова
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Александр Шевченко
Андрей Рублев
Анастасия Павлюченкова
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