У Зверева начались судороги в конце второго матча за день на United Cup

Александр Зверев сегодня провел два матча в рамках полуфинала United Cup.

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В одиночке он уступил Алексу де Минауру (7:5, 3:6, 4:6), а в миксте с Лаурой Зигемунд обыграл Мэтью Эбдена и Сторм Хантер (7:6(2), 6:7(2), 15-13).

В парном матче немцы ушли с двух матчболов на чемпионском тай-брейке. Всего за день Зверев провел на корте 4 часа 59 минут. В конце микста у него начались судороги.