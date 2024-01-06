У Зверева начались судороги в конце второго матча за день на United Cup. Он провел на корте 5 часов, а завтра финал против Польши
Александр Зверев сегодня провел два матча в рамках полуфинала United Cup.
В одиночке он уступил Алексу де Минауру (7:5, 3:6, 4:6), а в миксте с Лаурой Зигемунд обыграл Мэтью Эбдена и Сторм Хантер (7:6(2), 6:7(2), 15-13).
В парном матче немцы ушли с двух матчболов на чемпионском тай-брейке. Всего за день Зверев провел на корте 4 часа 59 минут. В конце микста у него начались судороги.
Завтра Германия сыграет с Польшей в финале. В одиночке Зверев поборется с Хубертом Хуркачем. Матч стартует не ранее 11:00 по Москве.
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У Зверева начались судороги в конце второго матча за день на United Cup. Он провел на корте 5 часов, а завтра финал против Польши