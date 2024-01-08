Серена Уильямс эмоционально отреагировала на первый с 2017 года титул Димитрова

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс отреагировала на то, что 13-я ракетка мира болгарин Григор Димитров стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Этот титул стал первым для Григора с 2017 года и девятым в карьере.