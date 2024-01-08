Бадоса рассказала, планирует играть в миксте с Циципасом на Australian Open
Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса сообщила, что не планирует играть в миксте с греком Стефаносом Циципасом на Открытом чемпионате Австралии — 2024.
«Планирую ли сыграть в миксте? Думаю, мне хватить одиночного разряда», — сказала Бадоса на пресс-конфренции.
Напомним, сегодня, 8 января, Бадоса вернулась в тур впервые после травмы спины. В первом матче после возвращения испанская теннисистка потерпела поражение от представительницы США Бернарды Перы.
Чемпионат.com: главные новости