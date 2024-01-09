Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Аделаиде, где сыграет с Калинской

15-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей США Клэр Лю (104-я в рейтинге WTA) в матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу россиянки.

Матч продлится 1 час 46 минут. Касаткина в этой встрече один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 результативных передач из 12 заработанных. На счету Лю три эйса и два реализованных брейк-пойнта из восьми.