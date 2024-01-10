Юлия Путинцева вышла в 1/4 финала турнира в Хобарте

В поединке второго круга Путинцева обыграла Мари Боузкову из Чехии (35-я ракетка мира). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 19 минут, завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:3 в пользу спортсменки из Казахстана. Путинцева сделала на одну двойную ошибку меньше соперницы (две против трёх) и ни разу не подала навылет, в то время как Боузкова сделала два эйса.