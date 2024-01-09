Россиянка Тихонова завершила выступления в квалификации Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Тихонова проиграла на старте квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии.
В первом круге она в трех сетах уступила представительнице Германии Юле Нимайер – 7:6 (7:4), 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 2 часа 52 минуты.
В следующем круге квалификации немецкая теннисистка сыграет с Ренатой Сарасуа из Мексики.
БОЛЬШОЙ ШЛЕМ. AUSTRALIAN OPEN. МЕЛЬБУРН (АВСТРАЛИЯ). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД – БОЛЕЕ 59 МЛН ДОЛЛАРОВ
КВАЛИФИКАЦИЯ, 1 Й КРУГ
Юле Нимайер (Германия) — Анастасия Тихонова (Россия) – 6:7 (4:7), 6:4, 6:2