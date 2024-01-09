Ига Свентек стала амбассадором Lego

«С этого дня я являюсь амбассадором бренда Lego в Польше. Уверена, что продолжу получать удовольствие от сборки Lego в рамках психологической подготовки к соревнованиям», — написала Свёнтек на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в прошедшем сезоне Свёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе стала чемпионкой «Ролан Гаррос» и победительницей Итогового турнира WTA. Также она стала лидером WTA-тура по заработкам на турнирах. В её активе $ 9,86 млн.