Okko эксклюзивно покажет теннисный турнир Kooyong Classic

Okko эксклюзивно покажет выставочный турнир Kooyong Classic, который пройдёт с 10 по 12 января в преддверии Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024. Подписчики Okko смогут смотреть все игры без дополнительной платы.

В мельбурнском турнире Kooyong Classic сразятся сильнейшие атлеты, в том числе четвёртая ракетка мира Янник Синнер, восьмая ракетка мира Хольгер Руне, занимающий пятнадцатое место рейтинга ATP Карен Хачанов, входящая в топ-50 рейтинга WTA Мирра Андреева, чемпион турниров Большого Шлема Энди Маррей и другие спортсмены.

Okko начнёт трансляцию Kooyong Classic 10 января в 3:00 по московскому времени. Комментировать игры будут Роман Комин, Вадим Кольцов и Александр Собкин. Матчи будут доступны в Okko как в прямом эфире, так и в записи. Пользователи смогут выбирать аудиодорожку, а также смотреть хайлайты и другие материалы, посвящённые турниру.

Полное расписание трансляций доступно в соцсетях Okko Спорт.

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko: