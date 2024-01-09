Александр Бублик вышел во второй круг турнира в Аделаиде

Соперником теннисиста из Казахстана был 20-летний австралиец Джеймс Маккейб, занимающий 278-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалом (ATP). Поединок на арене «Мемориал Драйв. Шоукорт», продолжавшийся 1 час 18 минут, завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Бублика.

Во втором круге соревнований с призовым фондом $ 661 585 Александр Бублик встретится с победителем матча, в котором встречаются австралиец Ринки Хидзиката (70-я ракетка мира) и британец Даниэль Эванс (40-я ракетка мира). Турнир в Аделаиде продлится до 13 января 2024 года.